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Более 600 вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске. Какие предприятия ищут сотрудников?

02 июня 2021 14:53
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Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 3 июня, в том числе для учащейся молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 10 часов до полудня соискателям предложат более 600 вакансий.

Более 600 вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске. Какие предприятия ищут сотрудников?-1

Свободные рабочие места представят учреждения здравоохранения, крупнейшие промышленные и коммунальные предприятия. Среди них «Белавтомаз», «Керамин», «Белмедпрепараты», «Ремавтодор» Октябрьского района.

Более 600 вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске. Какие предприятия ищут сотрудников?-4

Все желающие смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, задать нанимателям вопросы, направить резюме и в режиме реального времени получить приглашение на собеседование. По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале Государственной службы занятости.

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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