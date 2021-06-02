Более 600 вакансий предложат на электронной ярмарке в Минске. Какие предприятия ищут сотрудников?

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 3 июня, в том числе для учащейся молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 10 часов до полудня соискателям предложат более 600 вакансий.

Все желающие смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, задать нанимателям вопросы, направить резюме и в режиме реального времени получить приглашение на собеседование. По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале Государственной службы занятости.