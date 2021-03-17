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Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?

17 марта 2021 13:56
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Новости Беларуси. Более 600 вакансий предложат предприятия на электронной ярмарке 18 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Найдется работа также для учащейся и студенческой молодежи.

Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?-1

Сотрудников будут искать восемь предприятий – брендов Минска: «Атлант» и «Керамин», «Криница» и МАЗ, «Минскремстрой», Минский тракторный завод, «Белмедпрепараты» и «Союзпечать». В режиме онлайн можно будет ознакомиться с предлагаемыми нанимателями вариантами трудоустройства, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?-4

В режиме онлайн ярмарка будет работать с 10 утра и до полудня.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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