Более 600 вакансий. Какие предприятия Минска ищут сотрудников?

Новости Беларуси. Более 600 вакансий предложат предприятия на электронной ярмарке 18 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Найдется работа также для учащейся и студенческой молодежи.

Сотрудников будут искать восемь предприятий – брендов Минска: «Атлант» и «Керамин», «Криница» и МАЗ, «Минскремстрой», Минский тракторный завод, «Белмедпрепараты» и «Союзпечать». В режиме онлайн можно будет ознакомиться с предлагаемыми нанимателями вариантами трудоустройства, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.