Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?

Новости Беларуси. Воложинский лесхоз пополнился новой техникой почти на полмиллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2021 года в район закупили полноприводный грузовик повышенной проходимости, который поможет добраться на самые отдаленные делянки. Также автопарк пополнился спецприцепом для вывоза деревьев, что в свою очередь ускорит темп заготовки. В планах закупить еще одну лесозаготовительную установку: белорусский аналог харвестера, сделанный на Мозырском машиностроительном заводе.

Олег Садовский, главный инженер Воложинского лесхоза:

Площадь лесхоза – 84 тысячи гектаров. По итогам проведения лесоустройства расчетная лесосека выросла в два раза, поэтому у нас возникли большие объемы вырубки и необходимость в приобретении лесозаготовительной техники.