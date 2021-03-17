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Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?

17 марта 2021 13:44
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Новости Беларуси. Воложинский лесхоз пополнился новой техникой почти на полмиллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?-1

С начала 2021 года в район закупили полноприводный грузовик повышенной проходимости, который поможет добраться на самые отдаленные делянки. Также автопарк пополнился спецприцепом для вывоза деревьев, что в свою очередь ускорит темп заготовки. В планах закупить еще одну лесозаготовительную установку: белорусский аналог харвестера, сделанный на Мозырском машиностроительном заводе.

Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?-3

Олег Садовский, главный инженер Воложинского лесхоза:
Площадь лесхоза – 84 тысячи гектаров. По итогам проведения лесоустройства расчетная лесосека выросла в два раза, поэтому у нас возникли большие объемы вырубки и необходимость в приобретении лесозаготовительной техники.

Белорусский аналог харвестера и новый грузовик. Что ещё купили в Воложинский лесхоз?-5

Сейчас лесники активно готовятся к весенним посадкам деревьев. Зеленые территории начнут расширять, как только окончательно установится плюсовая температура и полностью сойдет снег. В планах высадить 100 гектаров нового леса.

# Государственная лесная политика

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