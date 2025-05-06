Турчин и Асадов посетили возрождаемые территории Азербайджана

Александр Турчин провел серию встреч, побывал на производствах, ознакомился с ассортиментом продукции, которую мы поставляем партнерам. И, конечно, программа включала посещение памятных мест.

Новые векторы развития сотрудничества, договоренности и контракты, скрепленные подписями. Таковы итоги двухдневного официального визита главы белорусского правительства в Азербайджан. График был более чем насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но посещением столицы визит не ограничился. Из Баку направились в Физули, где главу белорусского правительства встретил премьер-министр Азербайджана. Коллеги посетили возрождаемые территории Агдамского района. Административный центр поднимают буквально из руин, в планах возвести три жилых комплекса, школы, детские сады, больницу. И партнеры рассчитывают, что белорусы окажут помощь в восстановлении объектов электроэнергетики, дорожно-транспортной сети и инфраструктуры.

Эмин Гусейнов, спецпредставитель президента Азербайджана:

Белорусская сторона в вопросах взаимовыгодного сотрудничества играет ключевую роль. Мы до сих пор имеем очень тесные связи по поводу доставки определенных строительных материалов, в том числе дерева и других. И хотели бы еще работать над восстановлением этого села. Проект был подготовлен белорусской стороной. Сейчас мы работаем очень активно над разработкой рабочего проекта.

Договорились о совместном создании комплексного агрогородка с возведением сельскохозяйственных объектов. По этой части нашим специалистам нет равных. Готова Беларусь организовать здесь и совместное сборочное производство коммунальной техники.

Первой ласточкой большого проекта стала машина МАЗ, предназначенная для уборки коммунальных отходов. Ее с прицелом на перспективу передали азербайджанской стороне в дар. Ознакомили Александра Турчина и с работой Агдамского промышленного парка, который может открыть новые возможности для бизнеса и экономики. К тому же в планах – поставки продукции на экспорт.