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Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан

14 июня 2020 11:28
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Новости Беларуси. Возможность обсудить волнующие проблемы с представителями Администрации Президента на предстоящей неделе будет у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-1

В стране продолжается практика выездных приемов и прямых телефонных линий. Так, во вторник, 16 июня, граждан выслушает первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Встреча будет проходить в Слуцком райисполкоме с 10 часов.  

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-4

17 июня разобраться в наболевших вопросах помогут сразу в двух городах. В Островец выедет Андрей Кунцевич. Замглавы Администрации Президента сначала проведет прямую телефонную линию, а затем готов встретиться с жителями лично. Одновременно в Березовском райисполкоме начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык будет принимать звонки и заявителей.

Администрация Президента проведёт прямые телефонные линии и личные приёмы граждан-7

Номера телефонов, по которым можно дозвониться руководителям или записаться на прием, размещены на сайтах местных органов власти. Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.

# Прием граждан # общество # Максим Рыженков # Андрей Кунцевич # Григорий Шлык # Фотофакт # Прием граждан # общество # Фотофакт

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