Новости Беларуси. Последний звонок в погонах. Накануне более 50 воспитанников Минского суворовского военного училища попрощались с родным учебным заведением. Среди них лауреаты фестиваля армейской песни «Звезда», победили различных городских и республиканских Олимпиад. Большинство кадетов пополнят учебные аудитории армейской альма-матер и военные факультеты гражданских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кулеш, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:

Прыемна тое, што 95% выпускнікоў выбіраюць вышэйшыя навучальныя ўстановы профілю сілавых структур. Гэта значыць яны будуць ідці ва Узброенныя Сілы Рэспублікі Беларусь, будуць паступаць у Акадэмію Міністэрства ўнутранных спраў і Інстытут пагранічнай службы.

Тем временем в буквальном смысле вчерашним школьникам расслабляться пока рано – впереди еще выпускные экзамены. Первый из них стартует 1 июня. Испытания будут длиться до 10 июня. Тогда же выпускники на торжественных балах получат свои аттестаты об окончании школы.