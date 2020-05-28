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Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?

28 мая 2020 19:27
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Новости Беларуси. В 2020 году дорожное покрытие планируют заменить полностью на более чем 50 объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?-1

Сейчас ведутся ремонтные работы на МКАД, на улицах Филимонова, Тикоцкого, Шаранговича и Червякова. Также обновлено дорожное полотно на улице Есенина на участке от Рафиева до Громова. Осталось только нанести разметку. Всего планируют полностью заменить около полумиллиона квадратных метров асфальта.

Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?-4

Павел Важник, главный инженер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В июне 2020 года планируется начать работы на 13 объектах города Минска это улицы Щедрина, Волгоградская, а также Минская кольцевая автодорога, 41-42-й километр.

Более 50 улиц Минска отремонтируют в 2020 году. Где начнут работы в ближайшее время?-7

Чтобы создать в столице безбарьерную среду, на пешеходных переходах понизят бортовой камень. Это планируется сделать на более чем 1 000 участках.

# Улицы Минска # общество # Павел Важник # Фотофакт

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