Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов

Новости Беларуси. Соответствующая договоренность достигнута в ходе официального визита делегации в нашу страну, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Внедрение животных на территории Беларуси пройдет впервые благодаря природоохранной концепции ревайлдингу (поэтапное восстановление экосистемы, в том числе с помощью возвращения утраченных видов). Животных планируют завезти летом, после чего начнется их адаптация.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:

Нидерланды – страна такая, где, скажем так, отсутствуют крупные хищники. Животных уже достаточно много, и они рассматривают другие территории, на которые могут их переселить. Мы сейчас рассматриваем, сколько мы сможем принять для того, чтобы наша экосистема могла вместить, и мы начали процесс адаптации этих животных.