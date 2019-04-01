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Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов

01 апреля 2019 21:15
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Новости Беларуси. Соответствующая договоренность достигнута в ходе официального визита делегации в нашу страну, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов-1

Внедрение животных на территории Беларуси пройдет впервые благодаря природоохранной концепции ревайлдингу (поэтапное восстановление экосистемы, в том числе с помощью возвращения утраченных видов). Животных планируют завезти летом, после чего начнется их адаптация.

Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов-4

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:
Нидерланды – страна такая, где, скажем так, отсутствуют крупные хищники. Животных уже достаточно много, и они рассматривают другие территории, на которые могут их переселить. Мы сейчас рассматриваем, сколько мы сможем принять для того, чтобы наша экосистема могла вместить, и мы начали процесс адаптации этих животных.

Более 50 диких лошадей передадут в заказник «Налибокский» из Нидерландов-7

Ландшафтный заказник «Налибокский» – один из крупнейших в стране. Его населяют более 50 видов животных, занесенных в Красную книгу Беларуси. Кроме того, на его территории находятся животные и птицы, занесенные в Красную книгу Европы, а также имеющие общеевропейскую природоохранную значимость.

# Охрана природы # общество # Александр Козорез # Фотофакт

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