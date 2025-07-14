Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста России Александра Митты

Печальная новость сегодня, 14 июля, пришла из Москвы. В возрате 92 лет не стало культового режиссера и сценариста Александра Митты. В связи с этим трагическим событием соболезнование родным и близким народного артиста России направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушел из жизни необыкновенно талантливый кинорежиссер, актер и сценарист. Созданные Александром Наумовичем произведения стали примером высочайшего мастерства, пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа. Он щедро делился своим опытом и бесценными знаниями с молодежью, являлся примером преданного служения искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

На счету Александра Митты множество творческих достижений. Он был бесконечно влюблен в искусство и не боялся выходить за рамки привычного. Именно Митта снял первый в советском кино фильм-катастрофу «Экипаж», а лентой «Граница. Таежный роман» задал направление российской сериальной индустрии. А еще были «Гори, гори моя звезда», «Сказка странствий», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и многие другие.