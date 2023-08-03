Главный пресс-центр для СМИ заработал. Первые журналисты уже прошли аккредитацию

Новости Беларуси. Информационный пульс II Игр стран СНГ уже стучит в спортивном ритме. Главный пресс-центр для СМИ открыт в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые иностранные журналисты уже проходят там аккредитацию. Одновременно здесь могут работать порядка ста человек. К их услугам более 30 точек доступа к проводному интернету и Wi-Fi. Для наших коллег из других стран предусмотрена возможность круглосуточного доступа в глобальную Сеть – специальный пароль позволит воспользоваться интернет-ресурсом из любой точки Беларуси. В пресс-центре можно в прямом эфире наблюдать за всем, что происходит на спортивных аренах в режиме онлайн.

Евгений Загитов, корреспондент спортивного телеканала (Россия):

Иногда, скажу секрет журналистский, гораздо удобнее именно из пресс-центра, когда ты видишь все по телевизору и у тебя есть эти доски, люди, которые все объяснят, правильно скажут фамилии, по-белорусски как звучит. «Ганчаренко» и «Гончаренко», можно запутаться, но в пресс-центре это становится сразу понятным.

Дмитрий Воронюк, руководитель главного пресс-центра II Игр стран СНГ:

Для всех представителей СМИ существует единый QR-код, по нему обеспечен доступ в специальный Google-диск, где размещена и ежедневно, и ежечасно обновляется самая актуальная информация по поводу II Игр стран СНГ. Это и маршруты различные, наличие свободных мест в гостиницах, расписание всех спортивных событий. Постарались максимально все усилия сосредоточить, чтобы всем представителям СМИ было комфортно осуществлять деятельность у нас в Беларуси.