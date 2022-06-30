«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Чем наряднее цветочное убранство города, тем радостнее он воспринимается. Благодаря множеству стилей ландшафтного дизайна можно создать разные виды цветников. Процесс рождения красоты начинается с разработки и утверждения альбомов по цветочному оформлению.

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

На основании этих альбомов мы собираем заявку на количество, ассортимент растений, проводим процедуры закупки. Цветочные композиции созданы как на главных магистралях Минска, так и на второстепенных. После утверждения проектов подготавливается территория, разбиваются цветники и высаживаются древесные и кустарниковые растения. И при правильном уходе яркие панно, пестрые клумбы, вазоны с цветами на вертикальных конструкциях радуют горожан. И каждый сезон столица то и дело меняет свои красочные наряды.

Екатерина Короткина:

Всего в этом году мы создали более 350 композиций из однолетних цветочных растений. Самая большая цветочная композиция находится в Первомайском районе. Площадь композиции составляет около 330 метров квадратных. Использовано 16 200 однолетних цветочных растений. Кроме того, около 350 килограмм мраморной крошки. В 2022 году Минск отпразднует 955-летний юбилей, поэтому в каждом административном районе города были созданы цветочные композиции со знаменательной датой.

Екатерина Короткина:

У нас стоит задача ежегодно уменьшать количество однолетних цветочных растений. Допустим, в том году у нас использовалось на высадке 1 000 600 однолетних цветочных растений, в этом году у нас уменьшено количество и составляет 1 000 470. Но это не говорит о том, что в Минске стало меньше цветов. Разновидности цветов определяются исходя из функций объекта, масштаба территории и нужного ухода за растениями. Эстетическая часть тоже важна.

Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну УП «Минскзеленстрой»:

В городе мы можем разделить объекты на рекреационные, несущие в себе там функцию релаксации, созерцания и также объекты, несущие в себе информационную функцию. К таким относят любые надписи, арт-объекты и прочее. Один из таких расположен в Заводском районе и говорит о территориальном разделении.

Ольга Зеленковская:

Здесь, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева, Заводской район берет свое начало. Все начинается с идеи, потом разрабатываются эскизы, утверждаются. Это выполнено из металлокаркаса, обшитые листовой нержавеющей сталью и террасной доской. То есть подбирались наиболее устойчивые материалы, которые будут хорошо себя вести в городской среде. Конструкция оснащена бочкой с автополивом, датчики контролируют подачу воды, трубки подведены к каждому кашпо.