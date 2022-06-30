«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Чем наряднее цветочное убранство города, тем радостнее он воспринимается. Благодаря множеству стилей ландшафтного дизайна можно создать разные виды цветников.
Процесс рождения красоты начинается с разработки и утверждения альбомов по цветочному оформлению.
Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
На основании этих альбомов мы собираем заявку на количество, ассортимент растений, проводим процедуры закупки. Цветочные композиции созданы как на главных магистралях Минска, так и на второстепенных.
После утверждения проектов подготавливается территория, разбиваются цветники и высаживаются древесные и кустарниковые растения. И при правильном уходе яркие панно, пестрые клумбы, вазоны с цветами на вертикальных конструкциях радуют горожан. И каждый сезон столица то и дело меняет свои красочные наряды.
Екатерина Короткина:
Всего в этом году мы создали более 350 композиций из однолетних цветочных растений. Самая большая цветочная композиция находится в Первомайском районе. Площадь композиции составляет около 330 метров квадратных. Использовано 16 200 однолетних цветочных растений. Кроме того, около 350 килограмм мраморной крошки.
В 2022 году Минск отпразднует 955-летний юбилей, поэтому в каждом административном районе города были созданы цветочные композиции со знаменательной датой.
Екатерина Короткина:
У нас стоит задача ежегодно уменьшать количество однолетних цветочных растений. Допустим, в том году у нас использовалось на высадке 1 000 600 однолетних цветочных растений, в этом году у нас уменьшено количество и составляет 1 000 470. Но это не говорит о том, что в Минске стало меньше цветов.
Разновидности цветов определяются исходя из функций объекта, масштаба территории и нужного ухода за растениями. Эстетическая часть тоже важна.
Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну УП «Минскзеленстрой»:
В городе мы можем разделить объекты на рекреационные, несущие в себе там функцию релаксации, созерцания и также объекты, несущие в себе информационную функцию.
К таким относят любые надписи, арт-объекты и прочее. Один из таких расположен в Заводском районе и говорит о территориальном разделении.
Ольга Зеленковская:
Здесь, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева, Заводской район берет свое начало. Все начинается с идеи, потом разрабатываются эскизы, утверждаются. Это выполнено из металлокаркаса, обшитые листовой нержавеющей сталью и террасной доской. То есть подбирались наиболее устойчивые материалы, которые будут хорошо себя вести в городской среде.
Конструкция оснащена бочкой с автополивом, датчики контролируют подачу воды, трубки подведены к каждому кашпо.
Ольга Зеленковская:
На самом верхнем столбе установлена солнечная батарея, которая контролирует электронику всю. Когда он создавался, учитывалось, что из себя представляет Заводской район – это промышленная застройка, поэтому здесь использованы такие стальные конструкции, рубленые геометрические формы и то же самое отражено в данном шрифте.