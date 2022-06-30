Прямой эфир

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?

30 июня 2022 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Яскевич, корреспондент:
Чем наряднее цветочное убранство города, тем радостнее он воспринимается. Благодаря множеству стилей ландшафтного дизайна можно создать разные виды цветников.

Процесс рождения красоты начинается с разработки и утверждения альбомов по цветочному оформлению.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-1

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
На основании этих альбомов мы собираем заявку на количество, ассортимент растений, проводим процедуры закупки. Цветочные композиции созданы как на главных магистралях Минска, так и на второстепенных.

После утверждения проектов подготавливается территория, разбиваются цветники и высаживаются древесные и кустарниковые растения. И при правильном уходе яркие панно, пестрые клумбы, вазоны с цветами на вертикальных конструкциях радуют горожан. И каждый сезон столица то и дело меняет свои красочные наряды.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-4

Екатерина Короткина:
Всего в этом году мы создали более 350 композиций из однолетних цветочных растений. Самая большая цветочная композиция находится в Первомайском районе. Площадь композиции составляет около 330 метров квадратных. Использовано 16 200 однолетних цветочных растений. Кроме того, около 350 килограмм мраморной крошки.

В 2022 году Минск отпразднует 955-летний юбилей, поэтому в каждом административном районе города были созданы цветочные композиции со знаменательной датой.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-7

Екатерина Короткина:
У нас стоит задача ежегодно уменьшать количество однолетних цветочных растений. Допустим, в том году у нас использовалось на высадке 1 000 600 однолетних цветочных растений, в этом году у нас уменьшено количество и составляет 1 000 470. Но это не говорит о том, что в Минске стало меньше цветов.

Разновидности цветов определяются исходя из функций объекта, масштаба территории и нужного ухода за растениями. Эстетическая часть тоже важна.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-10

Ольга Зеленковская, руководитель группы по ландшафтному дизайну УП «Минскзеленстрой»:
В городе мы можем разделить объекты на рекреационные, несущие в себе там функцию релаксации, созерцания и также объекты, несущие в себе информационную функцию.

К таким относят любые надписи, арт-объекты и прочее. Один из таких расположен в Заводском районе и говорит о территориальном разделении.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-13

Ольга Зеленковская:
Здесь, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева, Заводской район берет свое начало. Все начинается с идеи, потом разрабатываются эскизы, утверждаются. Это выполнено из металлокаркаса, обшитые листовой нержавеющей сталью и террасной доской. То есть подбирались наиболее устойчивые материалы, которые будут хорошо себя вести в городской среде.

Конструкция оснащена бочкой с автополивом, датчики контролируют подачу воды, трубки подведены к каждому кашпо.

«Более 350 композиций из однолетних растений». Как создаются городские цветники?-16

Ольга Зеленковская:
На самом верхнем столбе установлена солнечная батарея, которая контролирует электронику всю. Когда он создавался, учитывалось, что из себя представляет Заводской район – это промышленная застройка, поэтому здесь использованы такие стальные конструкции, рубленые геометрические формы и то же самое отражено в данном шрифте.

# Социальная инфраструктура # общество # Валерия Яскевич # Екатерина Короткина # Ольга Зеленковская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?
30 июня 2022 06:14

Три метра над уровнем танка. Зачем слонимские военнослужащие уходят под воду прямо в бронемашинах?

Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года?
29 июня 2022 19:17

Акцию «Календарь «Памяти» поддержал Первомайский район. Что произошло в Беларуси 29 июня 1944 года?

Как реставрируют вымпелы перед 3 июля? Рассказали военные
29 июня 2022 18:38

Как реставрируют вымпелы перед 3 июля? Рассказали военные