День Независимости: как прошла первая генеральная репетиция парада в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к празднованию Дня Независимости. Этой ночью состоялась первая генеральная репетиция парада. У стелы «Минск – город герой» прошли расчёты из более 3,5 тысяч военнослужащих, 160 единиц боевой техники – бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня.

Открывать парад будут эксклюзивные китайские «Инспекционные лимузины». Мимо трибун пронесут знамя Победы и государственный флаг Беларуси, штандарты 1-го, 2-го и 3-его Белорусских фронтов.

Участие в репетиции приняли и десантники из России. К слову, это будет уже их четвертый парад в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым ярким обещает стать выступление роты почетного караула. Тренировки военнослужащие Минского гарнизона начали ещё в марте.

Минчане:

Мы живем рядом, поэтому пришли посмотреть. В принципе, понравилось все. Дело в том, что я много лет прожил за границей, там очень не хватает этих праздников. Не хватает военных парадов, патриотического настроения. Поэтому, в принципе, понравилось все, особенно, конечно же, рота почетного караула и техника.

Все впечатлило! Прямо до дрожи! Приятно очень, волнительно. Ребята молодцы, прошли хорошо! Техника впечатлила.