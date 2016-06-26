Прямой эфир

День Независимости: как прошла первая генеральная репетиция парада в Минске

26 июня 2016 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси завершается подготовка к празднованию Дня Независимости. Этой ночью состоялась первая генеральная репетиция парада. У стелы «Минск – город герой» прошли расчёты из более 3,5 тысяч военнослужащих,  160 единиц боевой техники – бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня.

Открывать  парад будут эксклюзивные  китайские «Инспекционные лимузины». Мимо трибун пронесут знамя Победы и государственный флаг Беларуси, штандарты 1-го, 2-го и 3-его Белорусских фронтов.

Участие в репетиции приняли и десантники из России. К слову, это будет уже их четвертый парад в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым ярким обещает стать  выступление роты почетного караула. Тренировки военнослужащие Минского гарнизона начали ещё в марте.

Минчане:
Мы живем рядом, поэтому пришли посмотреть. В принципе, понравилось все. Дело в том, что я много лет прожил за границей, там очень не хватает этих праздников. Не хватает военных парадов, патриотического настроения. Поэтому, в принципе, понравилось все, особенно, конечно же, рота почетного караула и техника.

Все впечатлило! Прямо до дрожи! Приятно очень, волнительно. Ребята молодцы, прошли хорошо! Техника впечатлила.  

# общество # День Независимости 3 июля 2016

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошёл чемпионат по поеданию клёцок
26 июня 2016 14:57

В Минске прошёл чемпионат по поеданию клёцок

В Национальном художественном музее прощаются с тысячной купюрой
26 июня 2016 14:48

В Национальном художественном музее прощаются с тысячной купюрой

Заявка на рекорд книги Гиннеса: ремесленники из Березинского района сделали ложку длинной более 23 метров
26 июня 2016 14:09

Заявка на рекорд книги Гиннеса: ремесленники из Березинского района сделали ложку длинной более 23 метров