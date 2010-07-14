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Более 300 населенных пунктов в Беларуси обесточила гроза накануне

14 июля 2010 11:38
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К этому часу подача электричества, в основном, восстановлена.

Всего же от стихии пострадали 57 населенных пунктов в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях, в том числе и в столице. Повреждены около сотни нежилых построек.

В Гомельском районе в деревне Зеленый Сад на летнем пастбище от грозового разряда молнии погиб пастух сельхозпредприятия «Красный Маяк».

От падения деревьев пострадали два человека в Минске, они доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами. А в Лидском районе Гродненской области упавшее дерево травмировало 9-летнего ребенка.

Ураган в южных районах Минской области — Солигорском, Любанском и Копыльском — повредил кровли сельхозпостроек и домов. Сейчас здесь подсчитывают ущерб от стихии. А в Минске ливень подтопил улицы Острошицкую и Калиновского и на время прекратил движение по ним общественного транспорта. Кроме того, в столице упавшие деревья повредили 8 легковых авто.

Фото. Более 300 домов в Беларуси обесточила гроза накануне

Фото. Более 300 домов в Беларуси обесточила гроза накануне

Фото. Более 300 домов в Беларуси обесточила гроза накануне

Ураган в Минске

Ураган в Минске

Ураган в Минске

Ураган в Минске

# общество # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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