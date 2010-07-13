Инженер-конструктор из Бобруйска стал победителем московского конкурса асов компьютерного 3D-моделирования

Его разработку — косилку-плющилку — заметили и сразу же отметили на международном конкурсе. По виртуальным эскизам на родине в Бобруйске тут же собрали реальный агрегат.

Иван Чекмарев никогда не смотрел на вещи однобоко, а тем более плоско. Еще и года не проработав на «Бобруйскагромаше», он успел совершить революцию под названием 3D. Именно молодой инженер-конструктор стал на предприятии инициатором проектирования сельхозтехники в трехмерном виртуальном пространстве.

Без такого модного в последнее время слова «3D» не обходятся не только любители объемного кино, но и белорусское машиностроение. 3400 деталей и работы за компьютером на полгода. Косилку-плющилку полуприцепную под кодом «КПП 3,1» Иван перенес из 2D в 3D-мир.

Иван Чекмарев, инженер-конструктор «Бобруйскагромаш»:

С помощью 3D-моделирования можно лучше понять внутренние процессы: где детали соприкасаются, где нет.

Безмерный потенциал нашего Ивана в трехмерной конструкторской мысли оценила Москва дипломом победителя. Проект его косилки взял первенство на конкурсе асов компьютерного 3D-моделирования в категории «Проект от 1000 до 5000 деталей». Это состязание среди инженеров ценится, как «Оскар» среди актеров и «Тэффи» среди журналистов. В нем принимают участие десятки предприятий России, Украины, Польши. Из 73 в топ-лучших попал и бобруйский проект.

Иван Чекмарев, инженер-конструктор «Бобруйскагромаш»:

Для большой России мы такие маленькие и все-таки что-то занимаем. Для нас это очень хорошо и престижно — мы тоже что-то умеем.

Теперь, стоя у косилки, которую начинали проектировать еще предыдущие поколения инженеров на бумаге, он рассуждает о новом поколении сельхозтехники, которую увидят не только белорусы в еще более полном и впечатляющем свете.