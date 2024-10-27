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«Справедливый БРИКС». Го Сяоли рассказала о главной концепции объединения

27 октября 2024 19:53
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Итоги прошедшего в Казани саммита государств – участников БРИКС обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Справедливый БРИКС». Го Сяоли рассказала о главной концепции объединения-2

Надежда Сасс, ведущая:
Уважаемая профессор Го, некоторые считают одной из основных функций БРИКС – обеспечение мира в Большой Евразии. Весьма показательно, что первая за 5 лет встреча лидеров Китайской Народной Республики и Индии состоялась именно на полях саммита в Казани. Как в Китае оценивают вклад БРИКС в гармонизацию порой непростых отношений между азиатскими державами?

«Справедливый БРИКС». Го Сяоли рассказала о главной концепции объединения-4

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете: 
Думаю, что БРИКС является важной платформой для содействия миру и сотрудничества в Большой Евразии и Глобальном Юге. Особенно это касается смягчения сложных отношений между крупными азиатскими странами, БРИКС предоставляет пространство для многостороннего диалога и координации, помогает странам решать разногласия дипломатическими средствами, способствует достижению консенсуса, что снижает вероятность недоразумений и ошибок в оценках, а также уменьшает риск конфликтов. 

Это подчеркивает уникальную роль механизма БРИКС в гармонизации сложных отношений между такими крупными азиатскими державами, как Индия и Китай. Но кроме того, хотелось бы отметить, что вчера председатель Си Цзиньпин в своем докладе представил пять ключевых концепций, связанных с БРИКС. Это мирный БРИКС, инновационный БРИКС, зеленый БРИКС, справедливый БРИКС и гуманитарный БРИКС. 

Я хотела бы особенно выделить концепцию справедливого БРИКС, которая основывается на принципах глобального управления через совместные работы и взаимовыгоду, а также на том, чтобы справедливость и равенство стали руководящими принципами реформирования глобального порядка. Это отражает тенденцию роста Глобального Юга. 

И особенно важно усилить финансовое сотрудничество, содействовать диверсификации международных валют и продвигать реформы в международной финансовой системе.

# Международная политика # Надежда Сасс

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