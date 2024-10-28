17-я Белорусская антарктическая экспедиция стартует 28 октября в НАН Беларуси

Торжественный старт 17-й Белорусской антарктической экспедиции будет дан 28 октября в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году на самый холодный материк Земли отправятся 14 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих экспедиций Алексея Гайдашова. Обычно поход длится примерно полгода – с осени по весну. Но в прошлом году наши исследователи провели в условиях вечной мерзлоты почти 8 месяцев.

В итоге эта экспедиция стала самой продолжительной за всю историю белорусского покорения Антарктиды. Это по-настоящему уникальный регион, интерес к которому только растет. Самые передовые страны пытаются застолбиться на шестом континенте. По данным ученых, в недрах Антарктиды находятся колоссальные запасы полезных ископаемых, в том числе нефти и природного газа. Сейчас добыча всех ресурсов в районе Южного полюса запрещена. Это нейтральная территория. Сегодня в этом снежном районе работают 70 постоянных научно-исследовательских баз, которые представляют 29 стран. И Беларусь – одна из них.

На недавней встрече с учеными и участниками экспедиций глава государства призвал полярников не отрываться от земной жизни и вместе с впечатлениями и уникальными образцами привозить из долгих и недешевых для страны командировок конкретные результаты, которые пригодятся в экономике.

Лукашенко: исследования белорусских полярников необходимо применять в реальном секторе. Читайте здесь.

Активно исследовать этот снежный континент белорусы начали еще в советские времена. Наши земляки зафиксировали два мировых метеорологических рекорда: самую низкую температуру воздуха на планете, минус 89,2 градуса по Цельсию, и самый сильный порыв ветра, 78 метров в секунду. Кроме того, освоение Антарктиды наравне с достижениями в ядерной и космической отрасли является важным инструментом международной дипломатии.