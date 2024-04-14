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На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование

14 апреля 2024 11:56
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Новости Беларуси. Полезный труд объединяет. Порядка сотни человек вышли накануне на субботник в Партизанском районе столицы. За работу дружно взялись не только неравнодушные минчане, но и руководители Мингорисполкома, представители администрации района, а также сотрудники ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование-1

Вместе очищали дворы от старых ветвей, мусора, стволов спиленных деревьев. Кроме того, установили детское игровое оборудование и новую модульную контейнерную площадку.

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование-4

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование-6

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:
В этом году планируется благоустроить 59 дворовых территорий. Мы подходим комплексно именно к благоустройству площадок. Работа проводится ежедневно на дворовых территориях. К 9 Мая планируем уже провести полностью ямочный ремонт везде на дворовых территориях, останется только штрихи сделать. Массово меняем детское игровое оборудование практически в каждом дворе.

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование-9

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Говорят же так: хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому жители близлежащих домов и те, которые здесь проживают, выходят и принимают активное участие. И инвентарь, и саженцы… Могут принять активное участие в установке. Мы здесь видим – детское оборудование тоже. Проблем нет. Руки нам всегда нужны.

На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование-12

Трудотерапией мероприятие не ограничилось. Порадовал участников акции приятный бонус от спасателей. Сотрудники МЧС рассказали о правилах безопасности в жилищном фонде, а также провели интерактив для детей: ребята участвовали в викторине и практиковались в тушении пожара.

Уже более месяца в Минске проходят мероприятия по санитарной очистке и благоустройству дворов. Убрано свыше 80-ти территорий. На этом весенние мероприятия не заканчиваются. 20 апреля состоится общереспубликанский субботник.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Лебедь # Олег Корзун

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