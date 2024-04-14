На субботник в Партизанском районе Минска вышли около сотни человек. Чистили дворы и установили новое оборудование

Новости Беларуси. Полезный труд объединяет. Порядка сотни человек вышли накануне на субботник в Партизанском районе столицы. За работу дружно взялись не только неравнодушные минчане, но и руководители Мингорисполкома, представители администрации района, а также сотрудники ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе очищали дворы от старых ветвей, мусора, стволов спиленных деревьев. Кроме того, установили детское игровое оборудование и новую модульную контейнерную площадку.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска: В этом году планируется благоустроить 59 дворовых территорий. Мы подходим комплексно именно к благоустройству площадок. Работа проводится ежедневно на дворовых территориях. К 9 Мая планируем уже провести полностью ямочный ремонт везде на дворовых территориях, останется только штрихи сделать. Массово меняем детское игровое оборудование практически в каждом дворе.

О лег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома: Говорят же так: хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому жители близлежащих домов и те, которые здесь проживают, выходят и принимают активное участие. И инвентарь, и саженцы… Могут принять активное участие в установке. Мы здесь видим – детское оборудование тоже. Проблем нет. Руки нам всегда нужны.

Трудотерапией мероприятие не ограничилось. Порадовал участников акции приятный бонус от спасателей. Сотрудники МЧС рассказали о правилах безопасности в жилищном фонде, а также провели интерактив для детей: ребята участвовали в викторине и практиковались в тушении пожара.

Уже более месяца в Минске проходят мероприятия по санитарной очистке и благоустройству дворов. Убрано свыше 80-ти территорий. На этом весенние мероприятия не заканчиваются. 20 апреля состоится общереспубликанский субботник.