Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения

Новости Беларуси. Беларусь получит от Европейского банка реконструкции и развития 21 миллионов евро на модернизацию систем водоснабжения.
Эти коммуникации снизят нагрузку на окружающую среду в Лиде, Орше и Полоцке,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ставка по займу будет самой минимальной, с учетом социальной направленности проекта:
ведь новые стандарты позволят улучшить качество воды, а значит, и уровень жизни людей.
Следующим совместным проектом совместно с Европейским банком реконструкции и развития может стать тепловая модернизация жилья.