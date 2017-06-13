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Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения

13 июня 2017 16:43
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Новости Беларуси. Беларусь получит от Европейского банка реконструкции и развития 21 миллионов евро на модернизацию систем водоснабжения.

Эти коммуникации снизят нагрузку на окружающую среду в Лиде, Орше и Полоцке,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения-1

Ставка по займу будет самой минимальной, с учетом социальной направленности проекта:

ведь новые стандарты позволят улучшить качество воды, а значит, и уровень жизни людей.

Следующим совместным проектом совместно с Европейским банком реконструкции и развития может стать тепловая модернизация жилья.

# общество # Фотофакт # Государственная политика

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