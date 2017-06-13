Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения

Новости Беларуси. Беларусь получит от Европейского банка реконструкции и развития 21 миллионов евро на модернизацию систем водоснабжения.

Эти коммуникации снизят нагрузку на окружающую среду в Лиде, Орше и Полоцке,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.