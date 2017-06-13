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В Беларуси мессенджер больше всего используют жители Минска

13 июня 2017 16:37
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Новости Беларуси. Самое большое количество пользователей так называемых месседжеров живет в Минске – 59%,

а самый активный прирост в регионах идет за счет Витебска и Могилева,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси мессенджер больше всего используют жители Минска -1

Таковы последние данные популярного сервиса обмена электронными сообщениями. При этом  только 8% людей параллельно подключают версию на компьютере, предпочитая общаться все-таки с помощью мобильного телефона.

# общество # Интернет # Фотофакт

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