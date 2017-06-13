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Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров

13 июня 2017 16:05
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Новости Беларуси. Не надо нам берег турецкий, когда рядом такая красота! Предлагаем вашему вниманию видео-путешествие на меловые карьеры, которые находятся между Слуцком, Любанью и Солигорском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров-1

Захватывающая аэросъемка совсем недавно появились в интернете. Сделали ее блоггеры-путешественники.

Купаться на меловые карьерах строго запрещено: глубина здесь достигает 40 метров. Правда, отдыхающих – если хорошо припекало – это никогда не останавливало. Тут скажешь только одно: к организации собственного отдыха нужно подходить с трезвой головой!

# общество # Туризм # Фотофакт

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