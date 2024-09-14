Сколько на самом деле лет Минску? Похоже, белорусские археологи готовят сенсацию

Споры, где и когда появился древний Минск, не утихали давно. Есть летописные данные о битве на Немиге в 1067 году. Но верно ли отсчитывать историю города от этой даты? Действительно ли белорусская столица зародилась у слияния Свислочи и Немиги или все же там, где ручей Дунай впадает в речку Менку? Подробнее смотрите в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже несколько лет деревня Городище на реке Менка – центр притяжения историков и археологов. Здесь идут раскопки древнего поселения. Докопаться до летописного Менска стало не просто научным интересом, а делом всей жизни куратора археологических исследований Андрея Войтеховича.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Первое мое знакомство с археологией началось в 1997 году, когда, нас, студентов, первый раз привезли на археологическую практику сюда. Вон там, за валами, был наш раскоп. Я тогда просто познакомился, узнал, что это такое, как это. И мне так понравилось, что потом начал ездить по экспедициям, втянулся, поступил в аспирантуру. И вот до сих пор в археологии.



Начатые в прошлом году масштабные раскопки уже подтвердили гипотезу о том, что на месте Городища располагался древний город. Об этом говорят многочисленные артефакты X века.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Мы совершили прорезку вала, где были обнаружены остатки деревянных стен городни. То есть клети, которые составляли оборонительную стену (дерево-земляную) древнего города.