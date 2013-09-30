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Более 200 предприятий бытового обслуживания Минска предоставят льготы пенсионерам ко Дню пожилых людей

30 сентября 2013 17:58
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Новости Беларуси. Приятный бонус ко Дню пожилых людей. Более 200 предприятий бытового обслуживания столицы предоставят льготы для минчан преклонного возраста. Скидки на различные услуги будут от 10 до 30%. Дешевле обойдется ремонт швейных изделий, обуви, а также химчистка и стрижка.

До 8 октября для пожилых людей даже культурный досуг будет бесплатным. Вместо билета в столичных театрах они смогут показать пенсионное удостоверение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Главная цель этого праздника, который был инициирован Организацией Объединенных Наций и поддержан нашей республикой в том числе, привлечь внимание общественности к проблеме старения населения.
Столичные кинотеатры предлагают завтра льготные сеансы для людей пожилого возраста. Чисто символическая будет стоимость для посещения, но даже наши коллеги говорят, что если у кого-то будут проблемы с чисто символической платой, то можно будет посетить и бесплатно.

# общество # Жанна Романович # Государственная социальная политика # Мингорисполком # Государственная политика

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