Более 200 предприятий бытового обслуживания Минска предоставят льготы пенсионерам ко Дню пожилых людей

Новости Беларуси. Приятный бонус ко Дню пожилых людей. Более 200 предприятий бытового обслуживания столицы предоставят льготы для минчан преклонного возраста. Скидки на различные услуги будут от 10 до 30%. Дешевле обойдется ремонт швейных изделий, обуви, а также химчистка и стрижка.

До 8 октября для пожилых людей даже культурный досуг будет бесплатным. Вместо билета в столичных театрах они смогут показать пенсионное удостоверение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Главная цель этого праздника, который был инициирован Организацией Объединенных Наций и поддержан нашей республикой в том числе, привлечь внимание общественности к проблеме старения населения.

Столичные кинотеатры предлагают завтра льготные сеансы для людей пожилого возраста. Чисто символическая будет стоимость для посещения, но даже наши коллеги говорят, что если у кого-то будут проблемы с чисто символической платой, то можно будет посетить и бесплатно.