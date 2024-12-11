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Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м

11 декабря 2024 10:40
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Более 20 тысяч атак от кибершифровальщиков на нашу страну за год отразила одна из компаний по обеспечению безопасности в сети, которая работает на территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м-2

Хакеры проникают в защищенную сеть организации и скрывают содержимое файлов. За восстановление доступа к информации требуют выкуп. Повышенный интерес со стороны злоумышленников к нашей стране связан в первую очередь с геополитической обстановкой в мире. Кибербезопасность Беларуси на особом контроле. Ее приоритет обозначил указ главы государства, подписанный в феврале 2023 года. Документ повлек совершенствование системы защиты на всех уровнях.

Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м-4

Дмитрий Кудревич, представитель международной компании по разработке систем защиты от компьютерных вредоносных программ:
Если говорить о статистике по угрозам, то угроз стало в принципе больше. Но и время неспокойное. Есть определенный геополитический кризис, который влияет на Беларусь и Россию. Мы в центре внимания. Таким образом, различного рода хакеры, кибергруппировки, в том числе киберактивисты, стали атаковать нас больше. Поэтому мы должны защищаться лучше, таким образом, наша отрасль кибербезопасности очень быстро растет. Более того, мы видим, что сегодня отрасль кибербезопасности вышла на первый план. И если определить IT как отдельную отрасль, то на передовой находятся киберзащита, кибербезопасность, а не автоматизация в области построения бизнес-процессов, как это было раньше.

Вопросы личной кибергигиены также остаются в фокусе. В интернете по-прежнему распространены автоматизированные угрозы, так называемый фишинг. В целом уровень преступности по стране самый низкий за всю историю.

# Интернет # Интернет-мошенничество # Дмитрий Кудревич

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