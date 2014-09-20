Более 2 тысяч человек вышли на уборку лесопарковых территорий по всей Беларуси

Новости Беларуси. Более 2 тысяч человек 20 сентября вышли на уборку лесопарковых территорий по всей Беларуси. Всего за два месяца планируется облагородить порядка 5 тысяч лесничеств.

Отрядам добровольцев предстоит не только собрать весь мусор, но и посадить новые деревья. К санитарам леса присоединилась коммунальная служба Минска. Убрать свой двор, подкрасить заборы и скамейки в свой выходной решили и жители города. Весь инвентарь, а также необходимую технику предоставило руководство ЖРЭО. От желающих на субботнике требовалось только активное участие, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Условно людей можно разделить на две категории : те которые мусорят, и, собственно, те кто за ними убирает. Дело конечно неблагодарное, но необходимое, считают добровольцы. «А Что делать? Не оставлять же так?». Да и не раз еще приедешь в тот самый лес, где кто-то забыл за собой убрать.

Павел Цагельник, участник субботника:

Какие планы на выходные — съездить отдохнуть. Вот провел с пользой, помог обществу. Подышал свежим воздухом.

Тысяча гектаров — неплохая польза. И это за один день. Всего в субботнике приняли участие 6 лесных хозяйств. Более 2 тысяч студентов и рабочих вышли им на помощь. И это только начало.

Игорь Кушнеревич, Генеральный директор ГУ «Минскзеленстрой»:

Самое плохое в том, что после того, как мы сделаем этот лес чистым, через 2 недели эту процедуру можно делать сначала. Необходимо ужесточать административные меры.

Неряхи обычно сетуют на отсутствие контейнеров и неблагоустроенность зон отдыха. Но не устанавливать же урны по всему лесу, возмущается глава Минскзеленстроя. А в городе подобных объектов предостаточно.

Элеонора Лутович, СТВ:

Все что нерадивые туристы оставили здесь летом, придется убрать за два месяца осени. Субботники давно уже стали мероприятием традиционным. Но, как показывает практика, мусора в лесах меньше не становиться.

В городе ситуация не намного лучше. Убирают исправно, но мусор время от времени валяется, жалуются прохожие. За порядком на дворовых территориях следят работники коммунальных служб, а по выходным и сами жители. Таким образом, субботники стали местом встречи неравнодушных и хорошим поводом украсить свой двор.

Наталья Широкая, участница субботника:

Это наш дом. Мы здесь сами живем, нам интересно, чтобы было чисто, тем более, что началась осень, много листвы. Хочется, чтобы свой дом был красивый, чистый двор.