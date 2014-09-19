В Австралии покупатель iPhone 6 уронил его на асфальт, только выйдя из магазина

Новости Австралии. Австралиец, счастливый обладатель iPhone 6, мог в мгновение ока превратиться в самого несчастного.

Джек вышел, только закрыл за собой дверь магазина, как на него набросились журналисты.

Молодой человек попытался открыть долгожданную коробочку и продемонстрировать покупку журналистам. Но не тут-то было.

Телефон выскользнул из рук и ударился об асфальт. К счастью, iPhone 6 остался цел, а его владелец отделался легким испугом.

Напомним, 9 сентября корпорация Apple представила две модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus с диагональю экранов 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

Новинки отличаются от своего предшественника iPhone 5S изогнутыми краями, наличием нового процессора A8, который в 84 раза быстрее предыдущего, и улучшенным аккумулятором. Количество точек дисплея IPhone 6 - более чем миллион пикселей, а в iPhone 6 Plus - два миллиона, что вдвое больше, чем разрешение экрана iPhone 5S.

Впрочем, ничего принципиального не изменилось.

Эльдар Муртазин, представитель IT-индустрии:

Iphone 6 отличается незначительными эволюционными изменениями и новым дизайном. При том эта модель значительно дороже остальных. Так было всегда, но у iPhone 6 разрыв в цене еще больше. iPhone 6 будет продаваться на уровне предыдущего, но вряд ли больше. У Apple сохраняется тенденция, когда старые модели продаются лучше новых, более того, процент покупки новых моделей сокращается.

iPhone 6 Plus тоже технически слабый продукт с маленькой батарейкой. Конкуренты с таким размером экрана оснащены лучшими камерами и поддерживают Quad HD. При этом из iPhone 6 Plus получилась лопата: при экране 5,5 дюймов он сам по себе больше, чем 6-дюймовый аппарат, это очень странно. Скорее всего, он будет продаваться как замена iPad mini в качестве планшета, по которому можно звонить. Но даже заочно можно говорить о том, что аппарат не очень удобен.

В любом случае, маркетологи не спят - продукт обновляется. А что принципиально вам - чтобы гаджет был модным или функциональным? - знаете только вы. Но как бы там ни было, не роняйте технику об асфальт - она вам в любом случае пригодится!