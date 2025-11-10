Лукашенко рассказал, когда Беларусь будет готова к открытию границы с Литвой

Глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готова открыть границу с Литвой, так как она не была закрыта с белорусской стороны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

По его мнению, пограничники могут вернуться к работе уже через несколько часов.

«Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу», – сказал Президент.

Он также заявил, что литовские фуры собраны на контрольно-пропускных пунктах и находятся под охраной. За охрану берется плата – около 120 евро в день. Если в течение ближайших дней автомобили не будут эвакуированы, то власти рассмотрят возможность их изъятия в соответствии с национальным законодательством.

«Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах – 1 100 или 1 200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге», – подчеркнул Лукашенко.

Фото: president.gov.by