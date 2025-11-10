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Суд Парижа освободил Николя Саркози из тюрьмы

10 ноября 2025 13:37
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Суд Парижа освободил Николя Саркози из тюрьмы-0

Парижский апелляционный суд освободил бывшего французского лидера Николя Саркози из тюрьмы под судебный надзор. Об этом пишет РИА Новости. В суде Саркози назвал условия заключения невыносимыми и признался, что питался только йогуртами.

Ранее он был осужден на пять лет лишения свободы в связи с ливийским финансовым обеспечением его предвыборной кампании 2007 года. 

Расследование было начато в 2012 году после публикации документов о переводе Ливией 50 миллионов евро. В 2016 году предприниматель Зияд Такиеддин заявил, что лично передал наличные в МВД Франции, но позже от своих показаний отказался.

Саркози был обвинен в коррупции, незаконном финансировании и сокрытии средств.

Фото: pixabay

# Международная политика # Николя Саркози

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