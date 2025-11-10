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Лукашенко заявил, что Беларусь предупредила США о наличии ЯО в республике

10 ноября 2025 13:21
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Лукашенко заявил, что Беларусь предупредила США о наличии ЯО в республике-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредил США о наличии ядерного оружия на своей территории, хотя Вашингтон выражает сомнения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По словам Лукашенко, боеголовки, изначально поставленные РФ в РБ, прошли техническое обслуживание в России и вернулись в обновленном виде. Он особо подчеркнул, что детали их размещения не разглашаются, а сами боеприпасы хранятся в надежном месте.

Лукашенко напомнил, что использование ядерных средств предусматривается в рамках Союзного государства исключительно в целях обороны и соответствует нормам международного права.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко

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