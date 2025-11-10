Застрявших в Беларуси литовских перевозчиков перемещают на оборудованные стоянки

На белорусско-литовской границе идет перемещение застрявших в Беларуси литовских грузовиков на оборудованные стоянки в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Берестовица», «Бенякони» и «Котловка», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято в целях обеспечения безопасности и сохранности транспорта. Из-за действий режима Вильнюса литовские перевозчики вынуждены были жить на обочине. Вдоль дорог скопилось более тысячи фур, водители которых не могут вернуться домой из одностороннего решения Литвы ограничить движение в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». Чтобы нормализовать ситуацию в районах понранпереходов, грузовики размещают в специально оборудованных местах. Из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси, но без своего транспорта. Наша страна готова оказать необходимое содействие. МИД: более тысячи литовских фур в Беларуси переместят на спецстоянки в районе «Котловки».

10 ноября с 9 утра движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. Если Литва продолжит недружественную политику и не возобновит работу своих пунктов пропуска, наша страна оставляет за собой право принять в отношении застрявшего транспорта меры, предусмотренные законодательством.

Тяжелая очень ситуация. Литовские перевозчики очень много потеряют, потому что у нас очень крупная фирма и мы запитаны на перевозки китайских грузов. То есть мы с Европы грузили машины на Беларусь, на Россию, на Узбекистан, на все страны СНГ, а оттуда уже машины грузили только Китай. И полностью по всей Европе и на Англию мы доставляли китайские грузы.