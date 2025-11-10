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Белорусы на польской границе начали создавать дружины самообороны для поддержания порядка

10 ноября 2025 10:53
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Закрытие Литвой границы с Беларусью обернулось коллапсом для польских КПП, которые приняли на себя основной удар автотрафика. Погранпереход «Тересполь-Брест» по ту сторону Буга превратился в зону вживания, которая существует по своим правилам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На польской стороне в условиях многочасовых задержек и неэффективной работы контрольных служб водители были вынуждены пойти на крайние меры самоорганизации. Люди создали добровольные дружины для поддержания порядка. Эти отряды взяли на себя функции предотвращения конфликтов и борьбы с теми, кто пытается влезть без очереди. Накануне одна из таких дружин попыталась остановить нарушителя порядка электронной регистрации, но тот продолжил движение. Инцидент едва не закончился трагедией. 

Белорусы на польской границе начали создавать дружины самообороны для поддержания порядка-2

В условиях, когда «каждый сам за себя», подобные инциденты становятся неизбежными. В Польше, по словам водителей, никому нет дела до их бедственного положения. 

# Беларусь-Польша # Граница # Государственная граница Беларуси

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