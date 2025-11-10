Белорусы на польской границе начали создавать дружины самообороны для поддержания порядка

Закрытие Литвой границы с Беларусью обернулось коллапсом для польских КПП, которые приняли на себя основной удар автотрафика. Погранпереход «Тересполь-Брест» по ту сторону Буга превратился в зону вживания, которая существует по своим правилам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На польской стороне в условиях многочасовых задержек и неэффективной работы контрольных служб водители были вынуждены пойти на крайние меры самоорганизации. Люди создали добровольные дружины для поддержания порядка. Эти отряды взяли на себя функции предотвращения конфликтов и борьбы с теми, кто пытается влезть без очереди. Накануне одна из таких дружин попыталась остановить нарушителя порядка электронной регистрации, но тот продолжил движение. Инцидент едва не закончился трагедией.