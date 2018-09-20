Более 150 специалистов мирового уровня приедут в Минск на Форум по разрешению юридических споров в странах Восточной Европы

Новости Беларуси. 20 сентября белорусская столица вновь станет диалоговой площадкой. В Минске стартует форум по разрешению юридических споров в странах Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди спикеров свыше 30 экспертов из разных стран. Всего же в Минск приедут более 150 специалистов мирового уровня. Это представители международных юридических фирм, корпоративные юристы, специалисты в области судебных споров и арбитража.

От нашей страны будут представители ключевых госорганов и ведомств, крупнейших предприятий, а также ведущих юридических компаний и адвокатских бюро.