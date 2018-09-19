Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября

Новости Беларуси. Закрыт участок от улицы Аэродромной до Воронянского. Это связано со строительством небольшой развязки и расширением «зеленого островка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы будут проводиться до 23 сентября. Движение автобуса № 198Э здесь также изменится. Его не стоит ждать на остановках «Радищева» и «Ковальская Слобода».