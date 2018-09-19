Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ:

Гости праздничной программы смогут оценить работу уникального «Таромата».

Аппарат предназначен для приема пластиковых и стеклянных бутылок, а также жестяных банок из-под напитков. За принятую тару автомат выдает чек, который можно обналичить.

Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия:

Аппарат сконструирован настолько просто, что даже ребенок может им пользоваться. Пустую тару вставляют в предусмотренное отверстие технологическое, нажимают кнопочку, что прием закончен, и получают чек.