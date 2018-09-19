Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ксения Худолей, СТВ:
Гости праздничной программы смогут оценить работу уникального «Таромата».
Аппарат предназначен для приема пластиковых и стеклянных бутылок, а также жестяных банок из-под напитков. За принятую тару автомат выдает чек, который можно обналичить.
Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия:
Аппарат сконструирован настолько просто, что даже ребенок может им пользоваться. Пустую тару вставляют в предусмотренное отверстие технологическое, нажимают кнопочку, что прием закончен, и получают чек.
С этим чеком люди могут подойти в кассы в розничных сетях и обналичить чек, то есть вернуть те денежки, которые были заплачены при покупке тары, обратно.