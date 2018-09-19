Прямой эфир

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

19 сентября 2018 21:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег-1

Ксения Худолей, СТВ:
Гости праздничной программы смогут оценить работу уникального «Таромата».

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег-4

Аппарат предназначен для приема пластиковых и стеклянных бутылок, а также жестяных банок из-под напитков. За принятую тару автомат выдает чек, который можно обналичить.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег-7

Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия:
Аппарат сконструирован настолько просто, что даже ребенок может им пользоваться. Пустую тару вставляют в предусмотренное отверстие технологическое, нажимают кнопочку, что прием закончен, и получают чек.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег-10

С этим чеком люди могут подойти в кассы в розничных сетях и обналичить чек, то есть вернуть те денежки, которые были заплачены при покупке тары, обратно.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Эрвин Куртбединов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября
19 сентября 2018 21:00

Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября

В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан
19 сентября 2018 20:59

В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря
19 сентября 2018 19:53

Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря