Взяли серебро на соревнованиях – посмотрели, как работает фельдшерская бригада из Вилейки
Фельдшерская бригада скорой помощи из Вилейки взяла серебро на областных соревнованиях. В различных испытаниях они продемонстрировали слаженность действий и готовность работать в экстремальных условиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивали также профессионализм водителей.
О работе фельдшерской бригады в реальных условиях – материал Анны Куртасовой.
Виталий Чайковский и Екатерина Комарова работают плечом к плечу в одной бригаде скорой медицинской помощи более 10 лет. За это время они уже стали слаженной командой. В сутки поступает несколько десятков вызовов. Случаи самые разные.
Пару минут на отдых и очередной вызов. Звук сирены – карета скорой помощи мчится по нужному адресу. На счету каждая секунда. И вот уже медики на месте. Первое, что необходимо сделать – полностью осмотреть пациента: измерить давление, пульс, дыхание и сердцебиение. И за короткое время поставить диагноз и оказать медпомощь.
Виталий Чайковский, фельдшер скорой медицинской помощи Вилейского отделения скорой медицинской помощи:
Очень важно найти подход к человеку, потому что кто-то может быть в эмоциональном состоянии и расстроен, у кого-то может быть стресс.
Елена Маркевич, жительница Вилейки:
Я очень благодарна бригаде скорой помощи как и этой, так и всем остальным за быстрое время приезда и их внимательность.
Главное в работе – успеть вовремя оказать помощь. Условия есть. Машина оснащена всем необходимым оборудованием. Прямо здесь фельдшеры возвращают к жизни даже тех, у кого произошла остановка сердца. В этом году выездная бригада скорой помощи из Вилейки приняла участие в областных соревнованиях в Молодечно. 30 команд боролись за звание лучших. Фельдшеры проходили различные испытания. Все случаи максимально приближены к реальным. У Вилейских медиков заслуженное серебро. Случаи бывают разные – потому нужно быть готовыми ко всему. Здесь важны слаженные действия, опыт и чуткость к пациентам. А это и есть настоящий профессионализм.
Подробности в видео.