Взяли серебро на соревнованиях – посмотрели, как работает фельдшерская бригада из Вилейки

Фельдшерская бригада скорой помощи из Вилейки взяла серебро на областных соревнованиях. В различных испытаниях они продемонстрировали слаженность действий и готовность работать в экстремальных условиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Оценивали также профессионализм водителей.

Виталий Чайковский и Екатерина Комарова работают плечом к плечу в одной бригаде скорой медицинской помощи более 10 лет. За это время они уже стали слаженной командой. В сутки поступает несколько десятков вызовов. Случаи самые разные.

Пару минут на отдых и очередной вызов. Звук сирены – карета скорой помощи мчится по нужному адресу. На счету каждая секунда. И вот уже медики на месте. Первое, что необходимо сделать – полностью осмотреть пациента: измерить давление, пульс, дыхание и сердцебиение. И за короткое время поставить диагноз и оказать медпомощь.