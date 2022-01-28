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Более 100 видов цветов, мастер-классы по выращиванию. В Минске в ботаническом саду открылась выставка орхидей

28 января 2022 17:29
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Новости Беларуси. Насладиться красотой цветущих орхидей. В ботаническом саду открылась выставка «Тропическая палитра», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчане могут ознакомиться не только с коллекцией экзотических растений, но и посетить мастер-класс по их выращиванию. Публике покажут более 100 видов цветов, которые редко покидают закрытую фондовую оранжерею.  

Более 100 видов цветов, мастер-классы по выращиванию. В Минске в ботаническом саду открылась выставка орхидей-1

Впервые можно увидеть орхидею блетилла – одну из немногих, которая цветет в квартире зимой и на клумбе летом. Особый сюрприз для посетителей – редкий вид – спирантес. Кроме того, на выставке сотрудники ботанического сада расскажут о разнообразии видов, новых методиках посадки, средствах защиты растений от болезней и вредителей, биостимуляторах роста и развития орхидей.  

Более 100 видов цветов, мастер-классы по выращиванию. В Минске в ботаническом саду открылась выставка орхидей-4

Анна Шутова, заведующая лабораторией оранжерейных растений Центрального ботанического сада:  
Будут представлены цветущие экземпляры орхидей – как из коллекции ботанического сада, так и из коллекции любителей. В рамках этой выставки будут проходить мастер-классы. Мастер-классы по уходу, по размножению орхидей. На них куратор коллекции расскажет об особенностях работы с этими достаточно интересными, красивыми, иногда капризными родами и видами растений, вот этой группы орхидей.  

Полюбоваться коллекцией орхидей ботанического сада минчане и гости столицы могут до 30 января. Попасть на мастер-класс можно по предварительной записи.  

# Растения и цветы # общество # Анна Шутова # Фотофакт

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