Более 100 семей получили 2 июля ключи от собственных квартир на улице Старобинской в Минске

Новости Беларуси. Чижовка принимает новоселов. Более 100 семей получили сегодня ключи от собственных квартир. Накануне праздника 3 июля они заселились в новый дом на улице Старобинской. Это радостное событие прошло в праздничной обстановке. Символом торжественного момента стало вручение хрустального ключа.

Уже совсем скоро новую высотку заполнит детский смех, а большую стоянку у дома четырехколесный транспорт жильцов.

За год в Заводском районе планируется возвести 70 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Администрация Заводского района традиционно делает подарок жителям Минска, проводит торжественное заселение жилого дома по улице Старобинская, 20. Для работников подшипникового завода данный дом строился по поручению главы государства. При посещение подшипникового завода было дано поручение о строительстве данного дома.

Новосел:

Здесь и частный сектор, школа, воздух свежий. И просторно. Не будет скопления машин. Очень нравится мне район.