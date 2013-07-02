2 июля в Гродненской области ученики кадетских классов и студенты чествовали ветеранов и участников партизанского движения

Новости Беларуси. Празднования уже начались по всей стране. Так, в Гродненской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников партизанского движения.

Героев на встречу пригласили ученики кадетских классов и студенты областных вузов. В мемориальном комплексе «Партизанская стоянка», где до мелочей воссоздан быт военного времени, для ветеранов организовали концерт под открытым небом. По традиции, после общения фронтовиков ожидал обед с настоящей солдатской кашей и боевыми 100 граммами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Народовский, ветеран Великой отечественной войны:

Было трудно. Мы в партизаны добровольно ушли. Лично мне было 14 лет, потом взрослел. И сегодня мы гордимся молодёжью, что она верит в нашу победу, что она помогает нам жить.

Евгений Зыпельт, ветеран Великой отечественной войны:

Я не могу вспоминать без слёз. Я был в партизанском отряде, смоленский полк, полковник Исаченков. Этот Егоров, это с нашего батальона, который знамя победы водрузил. Он погиб…

Тимофей Борзенков, ученик кадетского класса:

Эта встреча оказалась важной, потому что больше можно было узнать о Великой Отечественной войне. Я сам стал кадетом и собираюсь в пограничные войска.