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2 июля в Гродненской области ученики кадетских классов и студенты чествовали ветеранов и участников партизанского движения

02 июля 2013 15:45
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Новости Беларуси. Празднования уже начались по всей стране. Так, в Гродненской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников партизанского движения. 

Героев на встречу пригласили ученики кадетских классов и студенты областных вузов. В мемориальном комплексе «Партизанская стоянка», где до мелочей воссоздан быт военного времени, для ветеранов организовали концерт под открытым небом. По традиции, после общения фронтовиков ожидал обед с настоящей солдатской кашей и боевыми 100 граммами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Народовский, ветеран Великой отечественной войны:
Было трудно. Мы в партизаны добровольно ушли. Лично мне было 14 лет, потом взрослел. И сегодня мы гордимся молодёжью, что она верит в нашу победу, что она помогает нам жить. 

Евгений Зыпельт, ветеран Великой отечественной войны:
Я не могу вспоминать без слёз. Я был в партизанском отряде, смоленский полк, полковник Исаченков. Этот Егоров, это с нашего батальона, который знамя победы водрузил. Он погиб… 

Тимофей Борзенков, ученик кадетского класса:
Эта встреча оказалась важной, потому что больше можно было узнать о Великой Отечественной войне. Я сам стал кадетом и собираюсь в пограничные войска.

# общество # Фотофакт # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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