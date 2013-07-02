В Дубровенском районе Витебской области с почестями перезахоронили останки 5 советских воинов

Новости Беларуси. В Дубровенском районе перезахоронили останки 5 советских воинов. Их нашли во время поисковых работ на территории, где в 1943 году шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Имя одного героя удалось установить. Это уроженец Орловской области Алексей Зайграйкин. В его наградном листе значится, что он «проявил мужество и отвагу. При переходе противника в контратаку боец огнем своего пулемета уничтожил до 20 немецких солдат и заставил замолчать немецкую пулеметную точку». Почтить его память приехали родственники из России.

Большая семья Зайграйкиных разбросана по всей России. Но о Беларуси они знают не понаслышке. Один дед во время Великой Отечественной партизанил под Гродно, второй – боролся с фашистами в Витебской области. Татьяна Моисеенко, в девичестве тоже Зайграйкина, когда-то жила в Минске. Сейчас же судьба снова привела ее в Беларусь. Именно здесь бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона нашли останки ее двоюродного дяди – Алексея Акимовича. Родные больше полувека считали его без вести пропавшим.

Татьяна Моисеенко, племянница погибшего красноармейца:

Это великое счастье, великая радость для нас. А для воина тем более. Вы знаете, я от слез не могла удержаться.

Нашли родственников Алексея Зайграйкина через Интернет. Первыми о столь значимом в истории семьи событии узнали самые продвинутые пользователи сети – внуки.

Сергей Зайграйкин, внук погибшего красноармейца:

Написали сообщение: «Так и так, найдены останки Алексея Акимовича Зайграйкина». Я сразу пошел, рассказал старшим: отцу, дядьке родному. Он уже связался с родственниками в селе Сергеевка.

Установить фамилии еще четверых красноармейцев, чьи останки тоже нашли под деревней Костино, не удалось. Личность Зайграйкина узнали благодаря его высоким наградам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Литовчик, военный комиссар Дубровенского военного комиссариата:

Кроме людей были найдены определенные предметы, такие, как карандаши, расчески, бритвенные принадлежности. Ну, и самые главные находки, по которым удалось установить и увековечить имя бойца – Зайграйкина, – это медаль «За отвагу» и Орден Красной звезды.

В Дубровно уже давно перестали удивляться таким находкам. Осенью 1943 года здесь шли ожесточенные бои с фашистами. В сентябре Советские войска подошли к Дубровенскому району. Через 2 недели должны были взять Оршу. Но даже спустя месяц продвинулись всего километра на полтора – велико было сопротивление врага. Как раз тогда и погибли командир пулеметного расчета Зайграйкин, четверо его товарищей и тысячи других бойцов.

Алексей Гаврутиков, ответственный секретарь Дубровенского районного Совета ветеранов:

На линии фронта, 7 на 7 километров глубиной и шириной, погибло осенью, за два месяца 1943 года, 20 тысяч советских воинов. 20 тысяч!

Останки пятерых бойцов с почестями перезахоронили в мемориальном комплексе «Рыленки». Здесь, в братской могиле, уже обрели вечный покой свыше 10 тысяч советских солдат.