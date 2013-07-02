В Минске 2 июля открылось новое общежитие для медицинских работников

Новости Беларуси. В Беларуси в канун праздников по традиции открывают социально-важные для страны объекты. Так, 2 июля в Минске распахнуло двери новое общежитие для медицинских работников.

В столице в очереди на временное жилье стоит около тысячи медиков. Всего же в системе здравоохранения в Минске трудится почти 30 тысяч человек. Появление новых общежитий способствует закреплению медицинских кадров на местах, привлечению новых специалистов.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Ведется активная строительная работа в городе. Многие будут получать и строить свои квартиры, соответственно, будут освобождаться места в общежитиях. Только за 2012 год мы смогли разместить в общежитиях 120 человек. Я думаю, что это и следующее общежития снимут проблему и напряженность, которые есть.

Новоселье в новом общежитии отметят 153 семьи. Девятиэтажное общежитие квартирного типа предназначено для работников поликлиник, станций скорой медицинской помощи и других учреждений здравоохранения.

Всего же в Минске насчитывается шесть общежитий. 2 июля появилось седьмое. Еще одно планируется ввести в эксплуатацию до конца 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Турко:

Мы все счастливы. В нашей семье сегодня такое знаменательное событие. Нам дали квартиру, благоустроенную. Все есть, мебель есть. Я думаю, все жильцы этого дома счастливы сегодня.

Марина Аносова:

Квартиру посмотрели. Квартира просторная. Комнаты достаточно большие. Кухня вообще впечатлила: не думали, что она таких размеров будет. Нам все понравится, потому что это действительно большой для нас подарок.