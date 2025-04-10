Фильм «Песня любви» – фаворит кинокритиков. Индийский режиссёр рассказал, как создавал картину

Украсит киноафишу яркая история из Болливуда. Фильм «Песня любви» – фаворит кинокритиков и зрителей минского «Лістапада». Поспешите купить билеты. Премьера уже сегодня. А о том, что делает эту картину особенной и почему индийская сказка близка каждому из нас, расскажет режиссер фильма.

Амит Джайн, режиссер (Индия):

Амиту всегда было интересно, что собой представляет любовь. Что происходит, когда люди влюбляются в друг друга, он хочет создать такой универсальный фильм, который покажет эту любовь, который будет показывать общее понятие любви.

Юрий Царев, ведущий:

Фильм уже признан на Минском кинофестивале «Лістапад». И как вы считаете, что явилось поводом для такой высокой оценки со стороны и зрителя, и кинокритиков?

Амит Джайн:

Когда ты создаешь что-то новое, это своего рода искусство, ты надеешься на то, что люди действительно это полюбят, Амит не ожидал, что фильм получит такую высокую оценку, и для него это было большим удивлением, и он считает, что «Лістапад» – это лучший опыт, который был у него в сфере киноиндустрии, также он рад, что аудитория действительно высоко оценила его фильм и поняла, что он хотел показать в этом фильме.