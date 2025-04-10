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Тысячи пенсионеров вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе

10 апреля 2025 07:55
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О событиях за рубежом. Тысячи пенсионеров вышли на антиправительственные акции в столице Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи пенсионеров вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе-2

Они не согласны с мерами жесткой экономии, которые поставили пожилых людей на грань выживания. Пенсии не хватает на оплату счетов, покупку продуктов и медикаментов. К протестующим присоединились представители крупнейших профсоюзов страны. В знак солидарности с пенсионерами они объявили о начале суточной забастовки.

# Протесты

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