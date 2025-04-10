Петровский: мы не должны обольщаться на подачки Запада – чем хуже там, тем лучше здесь

Мы не должны обольщаться на те подачки, которые пытаются нам сделать. Новое мышление – ездить в Вашингтоны. Мы должны понимать, что наши интересы – наши стратегии. Вот, кстати, 80-летие Победы в Великой Отечественной, Второй Мировой в войнах.