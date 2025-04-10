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ЕК не будет продлевать пошлинные льготы для Украины

10 апреля 2025 07:36
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В Европейской комиссии решили не продлевать Украине торговые льготы, позволяющие ей поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

ЕК не будет продлевать пошлинные льготы для Украины-1

Фото: pixabay

Взамен будет введена новая схема тарифных квот. 

Это решение вызвано акциями протеста фермеров и влиянием правительств стран ЕС. 

Ранее льготы были пролонгированы до июня 2024 года, но привели к кризису из-за наплыва украинского зерна. Временные же ограничения, введенные в мае 2023 года, действуют до 15 сентября.

# Международная политика # Еда # Украина

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