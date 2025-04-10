ЕК не будет продлевать пошлинные льготы для Украины

В Европейской комиссии решили не продлевать Украине торговые льготы, позволяющие ей поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.
В Европейской комиссии решили не продлевать Украине торговые льготы, позволяющие ей поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.
Фото: pixabay
Взамен будет введена новая схема тарифных квот.
Это решение вызвано акциями протеста фермеров и влиянием правительств стран ЕС.
Ранее льготы были пролонгированы до июня 2024 года, но привели к кризису из-за наплыва украинского зерна. Временные же ограничения, введенные в мае 2023 года, действуют до 15 сентября.