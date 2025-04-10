КНР вводит дополнительные пошлины на товары из США

КНР повысила пошлины на товары из США с 34% до 84%, заявив, что принятое Вашингтоном решение о повышении пошлин на китайский импорт нарушает права КНР и вредит торговой системе. Об этом пишет РИА Новости.

Новые меры начали действовать с 10 апреля. Ранее Трамп заявил о введении ответных тарифов с предельной ставкой 10% и о приостановке действия новых тарифов для 75 стран на 90 дней. Также в среду он сообщил, что США повышают тарифы для Китая в размере 125 процентов.