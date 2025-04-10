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КНР вводит дополнительные пошлины на товары из США

10 апреля 2025 08:04
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КНР повысила пошлины на товары из США с 34% до 84%, заявив, что принятое Вашингтоном решение о повышении пошлин на китайский импорт нарушает права КНР и вредит торговой системе. Об этом пишет РИА Новости.

КНР вводит дополнительные пошлины на товары из США-1

Фото: pixabay

Новые меры начали действовать с 10 апреля. Ранее Трамп заявил о введении ответных тарифов с предельной ставкой 10% и о приостановке действия новых тарифов для 75 стран на 90 дней. Также в среду он сообщил, что США повышают тарифы для Китая в размере 125 процентов.

# Международная политика # Китай

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