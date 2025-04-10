Беларусь находится в топе стран с самым низким уровнем материнской смертности в Европе

Качество, доступность и безопасность – основные компоненты медицинской помощи в Беларуси. О здоровье детей в нашей стране заботятся еще до того, как они появятся на свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокий уровень оказания медицинской помощи матерям при родах в Беларуси отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание – раннему выявлению проблем и профилактике заболеваний. Например, охват ультразвуковой диагностикой будущих мам составляет почти 100 %.

Сергей Диордица, представитель ВОЗ в Беларуси:

По инфекционным болезням хотелось бы отметить, что с 2016 года Беларусь имеет сертификат о прекращении циркуляции вируса иммунодефицита человека и сифилиса от матери к ребенку. Мы сейчас обсуждаем вопрос также о добавлении новой цели, связи с этим механизмом передачи инфекционных заболеваний от матери к ребенку – прекращение циркуляции вируса гепатита.

Елена Улезко, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя»:

Вся служба охраны материнства и детства настроена на то, чтобы дать здоровье матери, которая будет рожать, и ребенку, который уже родился. В отношении беременных женщин у нас большая работа проводится в стране. Все женщины наблюдаются в женских консультациях. При этом уделяется большое внимание профилактике заболеваний у женщин и вообще говорится много о здоровом образе жизни. Как это небанально звучит, но это очень важно для женщины, которая носит ребенка. Это физическая активность, это правильное питание и другие вещи. И в центре разрабатываются специальные даже материалы для того, чтобы можно было предоставить их не только для врачей-практиков, но и для женщин, которые беременны и ждут рождения ребенка.

Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего. Такой стратегии придерживаются наши медики и в отношении молодежи. В филиале студенческой поликлиники представители ВОЗ ознакомились со стандартами оказания врачебной помощи. Здесь обслуживается 60 тысяч студентов.