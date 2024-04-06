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Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»

06 апреля 2024 15:48
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Почему сегодня Минску приходится следовать принципу «хочешь мира – готовь para bellum»?

Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:
Запад делится на две неравные части. Одна готова убиться о нас. А вторая думает, как бы грамотно отступить, чтобы свое поражение выдать за медийную победу или хотя бы за медийную ничью.

Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бендестага 19 созыва:
Воюет дух. А этого духа нет. Никто не будет умирать за страну, которую нельзя любить.

Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Когда гиена Европы начинает кого-то защищать, значит, она готова что-то там откусить.

Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Юрий Дудкин, военный аналитик:
Над Беларусью сгущаются тучи. Запад провокационные свои действия в отношении начала развязывания Третьей мировой войны будет начинать именно с территории Беларуси.

Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению.

Николай Межевич:
Расслабляться нельзя – порох держать сухим!

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 7 апреля, в 22:00.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Александр Тищенко # Вальдемар Гердт # Николай Межевич # Юрий Дудкин

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