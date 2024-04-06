Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему сегодня Минску приходится следовать принципу «хочешь мира – готовь para bellum»?
Почему сегодня Минску приходится следовать принципу «хочешь мира – готовь para bellum»?
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:
Запад делится на две неравные части. Одна готова убиться о нас. А вторая думает, как бы грамотно отступить, чтобы свое поражение выдать за медийную победу или хотя бы за медийную ничью.
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бендестага 19 созыва:
Воюет дух. А этого духа нет. Никто не будет умирать за страну, которую нельзя любить.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Когда гиена Европы начинает кого-то защищать, значит, она готова что-то там откусить.
Юрий Дудкин, военный аналитик:
Над Беларусью сгущаются тучи. Запад провокационные свои действия в отношении начала развязывания Третьей мировой войны будет начинать именно с территории Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу – к уничтожению.
Николай Межевич:
Расслабляться нельзя – порох держать сухим!
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 7 апреля, в 22:00.