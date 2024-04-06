Запад начнёт войну с Беларуси и к чему готовится официальный Минск? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему сегодня Минску приходится следовать принципу «хочешь мира – готовь para bellum»?

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:

Запад делится на две неравные части. Одна готова убиться о нас. А вторая думает, как бы грамотно отступить, чтобы свое поражение выдать за медийную победу или хотя бы за медийную ничью.

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бендестага 19 созыва:

Воюет дух. А этого духа нет. Никто не будет умирать за страну, которую нельзя любить.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Когда гиена Европы начинает кого-то защищать, значит, она готова что-то там откусить.

Юрий Дудкин, военный аналитик:

Над Беларусью сгущаются тучи. Запад провокационные свои действия в отношении начала развязывания Третьей мировой войны будет начинать именно с территории Беларуси.