В Минске заработали новые станции метро

Новости Беларуси. В минском метро пополнение: «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина». Новый участок подземки по традиции накануне 7 ноября открыл президент. Три новые станции – это продолжение первой линии подземки. Она подросла на 5 с лишним километров, а юго-западные районы Минска получили быструю и удобную связь с центром города.

Этого события ждали давно. Три новые станции «Московской» линии метро обеспечат районы скоростной транспортной связью, соединят с центром города и, с учетом пересадки на вторую линию, с юго-восточной промышленной зоной. То есть добираться до работы теперь станет точно быстрее.

С 1986 года Раиса Францевна Рыбчак живет в этом микрорайоне. Помнит, как когда-то здесь пустили первый автобус, вот, наконец-то, пришло и метро. Для нее теперь это не только скоростное средство передвижения, но и рабочее место.

Раиса Рыбчак, контролер автоматических пропускных пунктов:

Скорость, в город быстро доедешь.

Строители, признаются, этот момент приближали как могли. Подготовительные работы начали в 2005 году. Но внизу им пришлось несладко.

Эдуард Жуков, начальник УП «Минскметрострой»:

Мы проходили под проспектом Жукова, это на глубине порядка 18 м, и столкнулись с очень сложными инженерными условиями. Большой водоприток, очень слабые гнуты. Из-за этого применили специальную технологию производства свай и обеспечили надежную конструкцию.

6 ноября, в день торжественного открытия, на станцию «Петровщина» приехал лично глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неслучайно памятную ленточку президент подарил студентам Медуниверситета. Каждый субботник они помогали строителям. Теперь метро прямо под боком общежития. Так что оправдания, мол, не успел на пары, потому что пробки, не принимаются.

Дмитрий Эдитовец, студент:

Много студентов ехало, весь Юго-Запад ехал на работу. Было нереально уехать. Сейчас все разгрузили – будет намного проще.

Главе государства доложили о перспективах развития метрополитена. Уже в следующем году введут в строй станцию «Малиновка». В планах – третья линия подземки: от станции «Юбилейная» до «Лошицкой», с шестью остановками. Система оплаты тоже будет совершенствоваться.

Журналисты в метро были «зайцами», а вот глава государства прошел на новую станцию по электронной карте.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

С 1 мая магнитных карт уже не будет. Будет только радиокарта.

Здесь же президент пообщался с метростроителями. Школа в Беларуси одна из самых сильных в СНГ. Ее надо сохранить, подчеркивает глава государства, и обязательно готовить кадры. На очереди строительство новых станций, к тому же развивается экспорт услуг. Недавно получили предложение строить метро в Москве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

«Метросторой» надо сохранить, во-первых, для того, что самим нужно строить, хотим сохранить, чтобы строить потихоньку. И второе, потеряем их – никогда школу не создадим. Надо добавлять.

Я почему спросил? С той целью, чтобы мы могли оказывать экспортные услуги. Беларусь – марка. Ее терять нельзя, потому что к нам с уважением относятся именно за порядок, за дисциплину, за организованность. Говорят, что там, где белорусы, проверять не надо.

Строители пригласили президента побывать на каждой из станций. Глубина и длина туннелей для белорусского метро стандартная. Оборудование по последнему слову техники – безопасность и комфорт превыше всего.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Всегда стояла задача, чтобы метро было удобное для пассажиров и дешевое в строительстве, поэтому и на этих станциях старались применять оригинальные объемно-планировочные решения.

На станции метро «Петровщина» в ожидании поезда пассажиры смогут рассмотреть все знаки зодиака и даже Марс. Проектировщики попали в точку: год открытия станции знаковый для Беларуси: это и запуск собственного спутника, и полет нашего соотечественника космонавта на МКС.

Станции оформлены не только красиво, но и экономно.

Александр Лукашенко:

Надо делать просто, доступно. Вот пожалуйста, тоже недорогая вещь (подсветка на потолке станции метро – прим.ред.), но уже создает хорошее настроение и эта фишка, как молодежь говорит, очень прилично смотрится. А все остальное должно быть просто! Не надо здесь никаких излишеств.

По расписанию ритмично будут курсировать новые электрички, а новые станции увеличат пассажиропоток на 7%. По средней технической скорости поездов наша подземка – первая среди стран Содружества. А новая станция «Михалово» – теперь самая компактная из существующих – всего 130 метров по длине, зато двухэтажная. А по дизайну в стиле зимнего утра.

Цвета осеннего сада – это уже «Грушевка». Протяженность пути между тремя новыми станциями – 5 километров. Один километр метро обходиться стране в среднем 50 миллионов долларов. Это недешево. Но развитие таких инфраструктурных проектов подстегивает экономику всей страны.

Александр Лукашенко:

Подобное строительство и других транспортных, логистических центров – это и есть экономика, это толкает развитие экономики, это заинтересовывает инвесторов, это очень важно для развития самой экономики. С другой стороны, не сказал бы, что роскошь, но что-то граничащее с этим. Коль мы себе позволяем, значит в экономике не все плохо.

Можно ведь вообще ничего не строить. Но если не строим, особенно вот это, что касается метро и подобных вещей, значит нет страны, страна не развивается. Инфраструктура – это важнейшее направление, и от этого ты никуда не денешься. Даже если ты очень бедный и хочешь быть богатым, надо вкладывать в дороги, в развязки, в то, что называется человеческим капиталом.

Доложили президенту и о развитии дорожных артерий наземного транспорта. Хорошо зарекомендовал себя первый маршрут городских электричек: «Заславль – Ждановичи – Минск». В следующем году откроют еще одно направление: «Минск – Колядичи – Руденск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько:

В следующем году Белорусская железная дорога вместе с Минским городским исполнительным комитетом будут проектировать уже третье направление городской электрички, которое называется «Минск-Пасажирский – Смолевичи – Минск-Пассажирский – Озерище – Смолевичи». Эта линия должна будет ввестись в эксплуатацию в конце 2015 года. Мы фактически, не создавая принципиально новую транспортную инфраструктуру, получаем удобство для жителей, для перемещения внутри города.

Для сопоставления, у нас получается, что стоимость создания километра городской электрички в 10 раз дешевле, чем строительство метро.

После посещения новых станций журналисты поинтересовались у главы государства, конечно, в силу профессии президенту чаще приходится пользоваться служебным транспортом, но все-таки: какое средство передвижения по душе.

Александр Лукашенко:

В ряду своих хобби, их, наверное, не очень много, кроме спорта я еще говорю автомобиль. Хотя я очень много передвигался на автобусах, я очень много ездил в дизель-поездах, в этой электричке, которая и сейчас существует. Очень много мне пришлось, но я всегда мечтал об автомобиле, потому что это верх. Но начинал с мотоцикла.

7 ноября - символичная дата для столичного метрополитена. 15 лет назад открылись «Партизанская», «Автозаводская» и «Могилёвская». 5 лет назад - подземка пополнилась станциями «Борисовский тракт» и «Уручье». В 2005 году – «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная горка». И 7 ноября до станций «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина» отправились первые пассажиры.

Мнения пассажиров:

Специально проезжаю эти новые станции, эта – самая оригинальная, очень приятная, красивая, как и все наше метро.

Очень удобно. Я с Кунцевщины еду, пересел на другую линию, очень удобно. Красиво.

Конечно, намного стало легче. Вот я еду с Востока и прямо до дома. А так надо было две пересадки.

Я хочу, чтобы сделали дополнительные лифты, а так все отлично сделано.