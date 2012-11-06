Червенский рынок переедет с улицы Маяковского на одноименный переулок 1 января 2013 года

Новости Беларуси. Червенский рынок переезжает с улицы Маяковского на одноименный переулок. Старая торговая точка закроется первого января.

Перемещение на новую площадку займет около месяца. Там уже установлено большинство павильонов, строится парковка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Практически весь рынок переезжает сюда, все желающие. У нас здесь будет предоставлено 700 торговых мест.

Будем надеяться, что жителям Минска эта новая площадка понравится. При рынке будет действовать Центр поддержки предпринимательства, который будут курировать крупнейшие предпринимательские союзы нашего города.