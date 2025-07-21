Прибывшие на польско-белорусский рубеж министры внутренних дел Германии и Польши озвучили, по их мнению, триумфальные результаты совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники осмотрели пограничное ограждение и понаблюдали за солдатами, патрулирующими территорию. Министр внутренних дел Польши также пригласил гражданских силовиков вступить в Пограничную охрану и служить там, где, по его мнению, действительно опасно.

Только вот угрозу создают как раз не те, кто отчаянно ищет себе убежище, а жестокие выходки польских пограничников. И здесь можно согласиться с прозвучавшими сегодня словами немецкого министра внутренних дел о том, что стороны усердно добиваются уничтожения притягательного образа Европы.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

Мы стали свидетелями впечатляющих изменений в последние месяцы. Эффективность мер по охране границы, принимаемых Польшей, оценивается Германией в 97%. Успешно отражаются все попытки незаконного проникновения через этот рубеж.