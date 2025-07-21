Прибывшие на польско-белорусский рубеж министры внутренних дел Германии и Польши озвучили, по их мнению, триумфальные результаты совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на польско-белорусский рубеж министры внутренних дел Германии и Польши озвучили, по их мнению, триумфальные результаты совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чиновники осмотрели пограничное ограждение и понаблюдали за солдатами, патрулирующими территорию. Министр внутренних дел Польши также пригласил гражданских силовиков вступить в Пограничную охрану и служить там, где, по его мнению, действительно опасно.
Только вот угрозу создают как раз не те, кто отчаянно ищет себе убежище, а жестокие выходки польских пограничников. И здесь можно согласиться с прозвучавшими сегодня словами немецкого министра внутренних дел о том, что стороны усердно добиваются уничтожения притягательного образа Европы.
Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:
Мы стали свидетелями впечатляющих изменений в последние месяцы. Эффективность мер по охране границы, принимаемых Польшей, оценивается Германией в 97%. Успешно отражаются все попытки незаконного проникновения через этот рубеж.
Но эта помпезная пресс-конференция выглядит крайне неправдоподобно. Ведь еще недавно Дональд Туск открыто обвинял Германию в миграционных проблемах Польши и не собирался согласовывать свои действия с соседями.
Странными являются и заявления министров о приверженности свободе передвижения в Шенгенской зоне, учитывая, что обе страны фактически закрылись друг от друга. На данной встрече также прозвучало спорное, цитата: «Польша легко откажется от пограничного контроля, если это же сделает и Германия».
Получается, что меры были введены Варшавой вовсе не из-за страха граждан перед миграцией, а просто чтобы отомстить немцам? В целом так ранее и предполагала польская оппозиция: правительство, волнуясь о своем рейтинге, неискренне пошло навстречу взбунтовавшемуся народу и легко может вновь пустить миграционный кризис на самотек.