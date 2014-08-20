Боевики «Исламского Государства» казнили американского журналиста, на очереди – второй

Новости США. Событие, которое взбудоражило мировую общественность... Радикалы из группировки «Исламское Государство» показательно казнили американского журналиста Джеймса Фоули. А видео с названием «Послание Америке» выложили в Интернет.

Таким образом, террористы потребовали от Барака Обамы прекратить авиаудары ВВС США по их базам на территории Ирака.

Журналист, работавший с France Press и Global Post, был похищен на северо-западе Сирии 22 ноября 2012 года.

В заложниках у радикалов остается еще один журналист, которого в ближайшее время тоже могут казнить, если президент США откажется выполнить требования «Исламского государства Ирака и Леванта».

Тем временем премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон экстренно вернулся из отпуска. Причиной послужило это скандальное видео.

Боевиком, который казнил американского журналиста, может оказаться выходец из Великобритании, ранее завербованный террористами.