Новости Беларуси. В Беларуси началось тактическое учение с участием авиационных воинских частей. Оно проходит в соответствии с Планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 2013/2014 учебный год. На учении будут отработаны практические действия подразделений авиационных частей по перебазированию на оперативные аэродромы, действия авиации на значительном удалении от основных аэродромов.

Одновременно с вопросами боевого применения будет отработан комплекс задач зенитными ракетными войсками по прикрытию важных государственных и военных объектов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.